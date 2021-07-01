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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı

İHA

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara olta takımı dağıtıldı.

Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara olta takımı dağıtıldı.
Görele Limanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Murat Özdemir, Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende konuşan Liman Başkanı Erhan Zeynel, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen “Minik Eller Oltayla Buluşuyor” etkinliği düzenlediklerini belirterek Türkiye’de anaokulu çocuklarına amatör balıkçılık alanında akademik olarak ilk kez eğitim verildiğini söyledi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise yaptığı konuşmada “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak Giresun’da kutlan tek ilçeyiz. Hatta Trabzon’da bile böyle kapsamlı kutlanmıyor buna çocuklarımızı da dahil edebilir miyiz dedik. Biz belediye olarak kovaları ve olta takımlarını aldık çocuklarımızı denizle buluşturmak istiyoruz. Buradaki asıl amacımız biz bir deniz kasabasıyız fakat denizden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Bunda 4,5 yıl önce mendirekten yararlanamıyorduk şimdi halkın hizmetine sunduk ve çok olumlu tepkiler aldık. Görele’nin adıyla bir il düzeyinde sosyal faaliyetler Türkiye’de duyulmasını istiyoruz. Güzel bir müjdemiz daha var yarı olimpik bir yüzme havuzunun inşaatına başladık. Trabzon ve Giresun arasında böyle bir yer yok. İnşallah bu küçük çocuklarımıza yüzmeyi öğreteceğiz ve birer sporcu yapacağız” dedi.
Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri özel bir tekne ile açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Ardından ise çocuklara olta takımı dağıtıldı.

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