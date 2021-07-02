Köyün gençleri "Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler, yayla yollarına kendileri beton döktüler

Giresun'da sahilden Sis Dağı’na ulaşım sağlayan en kısa yollardan birisi olmasına rağmen bakımsız olduğu için kullanılamayan Eynesil ilçesi ÖrenSis Dağı yolunu bir grup genç örnek dayanışmayla betonlama çalışması başlattı. Yaklaşık bir kilometresi betonlamayı başaran gençler günün yorgunluğunu ise horon oynayarak attılar.

Yaklaşık 30 kilometrelik ÖrenSis Dağı yolunun betonlanması halinde sahilden kısa sürede Sis Dağı’na ulaşım sağlanabileceğini belirten köyün gençlerinden Sefa Şen, “Sis Dağı’na ulaşım sağlanan hangi ilçeden gidilirse gidilsin en kısa yollardan birisi ÖrenSis Dağı yoludur. Ancak insanlar kısa yolu değil bakımlı yolu tercih ediyor. Bu anlamda 1978 yılında yapılan bu yolumuz ne yazık ki bakımsız olması nedeniyle kullanılmamaktadır. Bizde yolumuzun iyileştirilmesi için bir çalışma başlattık. Gençler olarakta bunun öncülüğünü biz yapalım dedik. Biz bir adım attık ve uzaktan, yakından çalışmamıza destek verildi ve bundan sonra da verilecek olan desteklerle, bu yolu gidebildiğimiz yere kadar betonlamak istiyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Şuana kadar bir kilometrelik yol betonlandı. Verilen desteklerle yaklaşık 3 kilometre daha betonlama yapabiliriz. Destek verildiği sürece kampanyamızı sürdürerek tamamını betonlamayı hedefliyoruz. Burada betonlamada çalışan gençler de hiçbir bedel talep etmemektedir. Destek büyüklerimizden, işçilik gençlerden diyebiliriz. Sis Dağı yaylasına çevre ilçe yollarından 50 kilometre mesafeyle ulaşırken, bu yolun Sis Dağı’na mesafesi sadece 30 kilometredir. Biz bu yolun yapılmasıyla ilçemize, beldemize ekonomik katkı sağlayacağına ve bölge turizminin de canlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Yapılan betonlama çalışmalarının ardında ise gençler davul, zurna eşliğinde horon oynayarak günün yorgunluğunu attı.

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