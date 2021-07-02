Köyün gençleri "Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler, yayla yollarına kendileri beton döktüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyün gençleri "Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler, yayla yollarına kendileri beton döktüler

İHA

Köyün gençleri "Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler, yayla yollarına kendileri beton döktüler

Giresun'da sahilden Sis Dağı’na ulaşım sağlayan en kısa yollardan birisi olmasına rağmen bakımsız olduğu için kullanılamayan Eynesil ilçesi ÖrenSis Dağı yolunu bir grup genç örnek dayanışmayla betonlama çalışması başlattı. Yaklaşık bir kilometresi betonlamayı başaran gençler günün yorgunluğunu ise horon oynayarak attılar.
Yaklaşık 30 kilometrelik ÖrenSis Dağı yolunun betonlanması halinde sahilden kısa sürede Sis Dağı’na ulaşım sağlanabileceğini belirten köyün gençlerinden Sefa Şen, “Sis Dağı’na ulaşım sağlanan hangi ilçeden gidilirse gidilsin en kısa yollardan birisi ÖrenSis Dağı yoludur. Ancak insanlar kısa yolu değil bakımlı yolu tercih ediyor. Bu anlamda 1978 yılında yapılan bu yolumuz ne yazık ki bakımsız olması nedeniyle kullanılmamaktadır. Bizde yolumuzun iyileştirilmesi için bir çalışma başlattık. Gençler olarakta bunun öncülüğünü biz yapalım dedik. Biz bir adım attık ve uzaktan, yakından çalışmamıza destek verildi ve bundan sonra da verilecek olan desteklerle, bu yolu gidebildiğimiz yere kadar betonlamak istiyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Şuana kadar bir kilometrelik yol betonlandı. Verilen desteklerle yaklaşık 3 kilometre daha betonlama yapabiliriz. Destek verildiği sürece kampanyamızı sürdürerek tamamını betonlamayı hedefliyoruz. Burada betonlamada çalışan gençler de hiçbir bedel talep etmemektedir. Destek büyüklerimizden, işçilik gençlerden diyebiliriz. Sis Dağı yaylasına çevre ilçe yollarından 50 kilometre mesafeyle ulaşırken, bu yolun Sis Dağı’na mesafesi sadece 30 kilometredir. Biz bu yolun yapılmasıyla ilçemize, beldemize ekonomik katkı sağlayacağına ve bölge turizminin de canlandıracağına inanıyoruz” dedi.
Yapılan betonlama çalışmalarının ardında ise gençler davul, zurna eşliğinde horon oynayarak günün yorgunluğunu attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
YEREL HABERLER Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Giresun’da gezi ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Giresun’da gezi ve ...
Bakan Ersoy, Giresun'da
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Giresun'da
Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı üretimi hedefleniyor
YEREL HABERLER Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı ...
Bayraktar: “2021 yılı FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl olacak” FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Geçen sezon fındık alımında ve ciroda hedeflerini tutturduğumuz gibi, bu yılda hem Türkiye’de hem de dünyada FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl olacak”
YEREL HABERLER Bayraktar: “2021 yılı FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl ...