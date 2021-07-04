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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da yaya çizgileri yeşil beyaza boyanıyor

İHA

Giresun’da yaya çizgileri yeşil beyaza boyanıyor

Giresun Belediyesi, şehrin işlek bölgelerinde bulunan yaya çizgilerine dikkat çekmek amacıyla yeşil beyaz renge boyamaya başladı.
Giresun’da trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya çizgileri boyanarak belirgin hale getirilmeye başlandı. Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından yoğun kullanılan yol ve güzergahlar başta olmak üzere yaya geçitlerinin bir bölümü Giresunspor’un renkleri olan yeşil beyaza boyanmaya başlandı. Bu uygulamayla sürücülerin yaya geçitlerini erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Giresun Belediyesi olarak yaya geçidi çizgilerimizin bir bölümünü Giresunsporumuzun renkleri olan yeşil beyaza boyayarak hizmete sunuyoruz. Sarı renk yaya geçidi çizgilerini ise yeniden boyayarak belirgin hale getiriyoruz. Sürücülerimiz kadar yayalarımızın da can güvenliği oldukça önem taşıdığı için yaya geçidi çizgilerine önem veriyoruz. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

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