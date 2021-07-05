AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk’ten Sis Dağı yolunda inceleme Giresun’un Eynesil ilçesinde bir grup genç tarafından betonlama çalışması başlatılan Sis Dağı yolunda AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk’ten Sis Dağı yolunda inceleme Giresun’un Eynesil ilçesinde bir grup genç tarafından betonlama çalışması başlatılan Sis Dağı yolunda AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk incelemelerde bulundu

İHA

AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk’ten Sis Dağı yolunda inceleme Giresun’un Eynesil ilçesinde bir grup genç tarafından betonlama çalışması başlatılan Sis Dağı yolunda AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk incelemelerde bulundu

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir grup genç tarafından betonlama çalışması başlatılan Sis Dağı Yaylası yolunda AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk incelemelerde bulundu.
Giresun'da sahilden Sis Dağı'na ulaşım sağlayan en kısa yollardan birisi olmasına rağmen bakımsız olduğu için kullanılamayan Eynesil ilçesi ÖrenSis Dağı yolunda incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’e Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ile partililer eşlik etti.
Yapılan incelemenin ardından gerekli girişimlerde bulunarak ihtiyaç duyulan ödeneğin çıkartılıp yolun kullanışlı hale gelmesini sağlayacaklarını kaydeden Milletvekili Öztürk, “Sis Dağı bizim doğu bölgemizde önemli bir yaylamız. Eynesilli, Göreleli Çanakçılı hemşerilerimiz burada yaylacılık yapıyor. Bu hemşehrilerimiz Sis Dağı’na kendi ilçelerinden ulaşmak istiyorlar ama yol standartlarından yana şikayetleri var. Biz de bu şikayetler üzerine bizzat gelerek görmek istedik. Şikayetlerinde de çok haklı olduklarını gördük.Özellikle Eynesil Ören Sis Dağı yolunun büyük kısmında ciddi bir bakım ve yapım ihtiyaç var. Bir bölümü karayollarının, bir bölümü Ören Belediyesi'nin, çoğunluğu da Özel İdarenin görev alanı içerisinde, bir kısmı da DOKAP’ın Yeşil Yol ağı içerisinde olduğunu öğrendik. Biz de yerinde görmüş olduk. İnşallah konu ile ilgili olarak hem Karayolları ile hem İl Özel İdaresi olsun hem DOKAP olsun hepsi ile ayrı ayrı görüşerek ihtiyacı arkadaşlara ileteceğiz. Vatandaşımızın duygularına İnşallah tercüman olacağız. Devletin ilgili kurumları da gerekli planlamalarını yaparak gerekli ödeneklerini ayırarak ileriki yıllarda bu ihtiyacı aşama aşama giderilmesinin takipçisi olacağız” dedi.
Yaylalardaki çarpık yapılaşmaya da dikkat çeken AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Sis Dağı’nın doğasına hayran kaldım. Hem Karadeniz'e yakınlığı ile son derece etkileyici. 30 kilometrede Eynesil sahilden yaylaya çıkılabiliyor. Dolayısıyla bütün güzelliklerin turizme de açılmasını düşünüyorum. Tabi bizi üzen tarafı ise oldukça fazla olan bina yapılaşması. Atalarımızdan gelen bin yıllık bir yaylacılık geleneğimiz var. Ama bunu yaparken de mümkün mertebe doğayı bozmadan buraların güzelliğine zarar vermeden yaylacılık yapmak lazım. Ben bu konuda bütün hemşirelerimizi yaylaları korumaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da yaya çizgileri yeşil beyaza boyanıyor
YEREL HABERLER Giresun’da yaya çizgileri yeşil beyaza boyanıyor
Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı
YEREL HABERLER Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı
Fındığın Giresun’dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
YEREL HABERLER Fındığın Giresun’dan dünyaya ihracatında kadınlar ...