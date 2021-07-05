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Trafik ekiplerinden kaçtı, Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı Giresun’da trafik uygulamasından kaçan bir kişi, daha sonra Karadeniz Sahil Yolu'nu aracıyla trafiğe kapattı

İHA

Trafik ekiplerinden kaçtı, Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı Giresun’da trafik uygulamasından kaçan bir kişi, daha sonra Karadeniz Sahil Yolu'nu aracıyla trafiğe kapattı

Giresun’da bir sürücü önce trafik kontrolünden kaçtı, daha sonra trafiği kapatacak şekilde park ettiği aracın üzerine çıkarak soyundu. Çevik Kuvvetin müdahale ettiği olayda sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Ordu istikametine giden Bayram B. idaresindeki 52 AAB 940 plakalı araç Liman Kavşağı’nda emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle durduruldu. Trafik ekiplerinin cezai işlem uygulandığı sırada aracıyla kaçan Bayram B., Cumhuriyet Parkı mevkiinde bölünmüş yolu kapatarak aracın üzerine çıktı. Yarı çıplak vaziyette etrafı rahatsız ederek araca zarar veren Bayram B., olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı.

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