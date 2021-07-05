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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaahmet: 4 oyuncu ile anlaştık, 10 transfer daha yapacağız

DHA

Karaahmet: 4 oyuncu ile anlaştık, 10 transfer daha yapacağız


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "10 transfer daha yapacağız" dedi.Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında Giresunspor´un Süper Lig´deki hedeflerinden bahsederek, takıma destek çağrısında bulundu. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak bir hikaye yazdıklarını, bu sene de yeni bir hikaye yazmak istediklerini aktaran Karaahmet, "Biz bir şeyi yeniden yapmıyoruz. Geçen sene ne yaptıysak onun benzerini yapmaya devam ediyoruz. Biz geçen seneki transfer dönemindeki gibi aynı titizlikle, aynı hassasiyetle ve aynı zaman planlaması içerisinde Giresunspor´un transfer politikasını götürüyoruz" dedi.Karaahmet, Giresunspor´un Süper Lig´in en renkli takımlarından olacağını ve çok güzel bir sezon geçireceklerini ifade ederek, "Şu an takımımız kampta ve çalışmalar başladı. İç transferi bitirdik. Dış transferde kadromuza kattığımız Zeki Yavru, Esat Mala ve Douglas Bacelar takımla birlikte çalışıyor. Galatasaray´dan Okan Kocuk ile anlaştık ve birkaç gün içinde imzaları atacağız. Lige daha çok var. Transferlere devam edeceğiz. Yerli ve yabancı olmak üzere 10 transfer daha yapıp şimdilik transferi kapatmak istiyoruz" diye konuştu."Biz bu sene yazacağımız hikayenin içinde tüm Giresunluları görmek ve yanımızda hissetmek istiyoruz" diyen Karaahmet şöyle devam etti:"Localarımıza ve kombine biletlerine Giresunlulardan ilgi bekliyoruz. Önemli sivil toplum kuruluşlarının özellik loca alarak, misafirlerini buralarda ağırlamalarına ve maça getirmelerini bekliyoruz. Giresunspor´un maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu kimse unutmasın. Ayrıca kulübe kalıcı gelir sağlamak için girişimlerimiz ile stadımıza isim sponsorluğu konusunda da çalışmalarımız sürüyor."Karaahmet, yabancı kontenjanını tam olarak doldurmayı planlamadıklarını, yeni transferler yapıldıkça kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hakan Karaahmet açıklamalar DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-07-05 17:47:58

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