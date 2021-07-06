‘Tosuncuk’un memleketine yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı

Kamuoyunda ‘Tosuncuk’ olarak tanınan ve 132 bin 222 kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın memleketi Giresun’da yaptırdığı villa görünümlü evin kaçak olduğu ortaya çıktı.

‘Çiftlik Bank’ isimli internet sitesi üzerinden 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim olarak Türkiye’ye getirilmişti. Mehmet Aydın’ın memleketi Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Aydın tarafından 2016 yılında inşa ettirilen villa görünümlü evin babası Murat Aydın’ın adına kayıtlı olduğu, daha sonra babasının vefat etmesi üzerine annesi Fatma Aydın’a kaldığı öğrenildi. Mehmet Aydın’ın ise bu evde sadece bir kez kalabildiği öğrenildi. Dört bir tarafı güvenlik kameralarıyla çevrili evin yıkımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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