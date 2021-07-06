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Karan: “ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilere ikinci bir şans verilmeli”

İHA

Karan: “ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilere ikinci bir şans verilmeli”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, başvuru süresi sona eren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıramayan üreticiler için sürenin uzatılmasını talep etti.
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ÇKS’ye başvuru yapamayan üreticiler için sürenin uzatılması ve Giresun kalite fındığa verilen 50 kuruş fiyat farkının artırılmasını talep etti.
Karan, ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilerin başta fındıkta alan bazlı gelir desteği olmak üzere tarımsal desteklerden yararlanamayacağını belirtti. Sadece Giresun Ziraat Odasına kayıtlı 1500 civarında üreticinin ÇKS güncellemesini yaptıramadığı ifade eden Karan, bu üreticilere ikinci bir şans verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen 2021 yılı fındık taban fiyatıyla da ilgili önemli bir çağrıda bulunan Karan, Giresun kalite yağlı fındık ile diğer fındıklar arasındaki 50 kuruş fiyat farkının artırılması gerektiğini söyledi. Karan, “Artık Giresun kalite yağlı fındığın kilogramına verilen bu 50 kuruşluk fark güncellenmelidir. 50 kuruş fark zaman içerisinde buharlaşıp, kaybolmuştur. Türkiye’de üretilen her bir fındık bizim için önemli ve değerlidir. Ama Allah’ın bir vergisi olan ve dünyada tek Giresun’da yetişen yağlı fındığın fiyat farkı da 50 kuruştan fazla olmalıdır” dedi.

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