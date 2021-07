Kümbet Yayla Festivali bu yılda yapılmayacak Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu: “Önceki yıl pandemi nedeniyle iptal ettiğimiz Kümbet Yayla Festivalimizi bu yıl da geçen yıl yaşanan sel afetinin izlerini taşıdığımız için yapmayacağız”

Giresun’da her yıl on binlerce kişinin ziyaretiyle bir turizm hareketliliğine vesile olan Kümbet Yayla Festivali'nin geçen yıl Ağustos ayında yaşanan sel afeti nedeniyle yapılamayacağı belirtildi.

En son 2019 yılında 29.'su gerçekleştirilen ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan Kümbet Yayla Festivali her yıl Temmuz ayının son haftası fındık hasadı öncesi yapılıyordu.

Gurbetle sılayı bir araya getiren Kümbet Yayla Festivali’ni son iki yıldır zorunlu nedenlerle yapılamadığını belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi Dereli yayla zengini bir ilçedir. Bunlardan da en önemlisi Kümbet Yaylasıdır. Giresun’da en köklü geleneğe sahip yayla şenliklerinden birisi burada yapılır. Ancak geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle yapamadığımız şenliğimizi bu yıl da yapamayacağız. Geçen yıl ilçemizde yaşadığımız sel afetinden dolayı hala ilçemizde yaraların sarılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Böyle bir ortamda şenliğimizi bu yılda yapamayacağız. İnşallah gelecek yıl, geçmiş yıllara göre çok daha coşkulu, görkemli bir Kümbet Yayla Festivali düzenleyeceğiz. Giresun Kümbet Yayla Festival bir kültür mirası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle sürdürülecektir” dedi.

