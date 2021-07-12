Yaylalarda gıda denetimi yoğunlaştı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Covid19 kısıtlamalarının hafiflemesi ve yaz döneminde turizm ve piknik faaliyetlerinin artması nedeniyle, Giresun’un Bektaş, Kulakkaya, KümbetUzundere, Paşakonağı yaylaları gibi turizm bölgelerimizde yer alan fırın, kasap, lokanta, market, bakkal, kahvehane ve konaklama tesislerinde denetimler yapıldı.

Yaylalarda gıda üretim, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının kontrol altına alınması amacıyla yapılan denetimlerle ilgili

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Denetimlerde İl Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince esnaflarımıza işyeri açma ve çalışma ruhsatı şartlarının kontrolü, işletme kayıt belgesi, fiyat listeleri, kişisel hijyen, iş kıyafeti, tuvaletler ve lavaboların temizliği, çevre temizliği, gıda mevzuatı, gıda hijyen yönetmeliğine ait uygulamalar ile gıda mevzuatı konularındaki gereklilikler kontrol edilmiştir. Denetimlerde iki işletmeye etlerin oda sıcaklığında muhafaza ettikleri ve hijyenik gerekliliklere uymadıkları için, 5996 sayılı kanuna göre, toplam 12 bin 154 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurban Bayramı öncesi, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir” denildi.

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