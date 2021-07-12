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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 120 yıllık tarihi kitaplaştırılıyor

İHA

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 120 yıllık tarihi kitaplaştırılıyor

Doğu Karadeniz’in ilk ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (GTSO) geride bıraktığı 120 yılın hikayesini kitap haline getirerek gelecek nesillere taşımak istediği belirtildi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, odanın Cumhuriyet’in kuruluşunun 10. dönümü olan 1933 yılında bir kitap çıkardığını hatırlatarak şimdi de 100. yıl dönümüne tesadüf eden bir zamanda yeni bir kitap çıkartıp, ticari tarihlerini tarihe not düşürmek istediklerini söyledi.
Giresun’un Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli liman kentlerinden biri olması özelliğiyle limana bağlı olarak gelişen ticaretin bir sonucu olarak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 120 yıl önce 1898 yılında kurulduğunu belirten GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Doğu Karadeniz’in önemli liman kentlerinden birisi olan Giresun, sadece Osmanlı döneminde değil, antik çağda dahi bir ihraç limanıydı. Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıyla Giresun daha da canlanmış, ticari mümessillikler tesis edilmiş, konsolosluklar açılmıştır. Ticarette yaşanan gelişmeler sonucunda Avrupa’da ticaretle uğraşanlar bir çatı altında toplanmaya ihtiyaç duymuşlardır. Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı coğrafyasındaki şehirlerde de ticaretle uğraşanları bir araya getiren ve örgütleyen Ticaret Odaları kurulmaya başlanmıştır. Giresun’da da 120 yıl önce 1898 yılında Hacıalizade Mehmet Ali Efendi, kardeşi Hacıalizade Kaşif Efendi ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet’in kuruluşunun 10. yıldönümünde tesadüf eden 1933 yılında kutlama etkinlikleri çerçevesinde Giresun'un 10 yılını ve ticaret ve sanayi odasını anlatan bir kitap yayınlamıştı. Bugünde bu bilgilerin birikimiyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılına tesadüf eden bir tarihte Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarihini başlangıçtan itibaren kitaplaştırma yoluna gidilmiştir. Bu çalışma sadece Giresun ve sanayi odasının oluşum sürecini değil Giresun'un ve Türkiye'nin ekonomik varlığını da ortaya koyan çok önemli bir kaynak olacaktır. Ülkemizin ekonomi ve Ticaret alanındaki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bu eserle Giresun'un Ticaret geçmişine de ışık tutacaktır. Bu kitabın hazırlanmasında Prof. Dr. Feridun Emecen’e, Ayhan Yüksel’e, Doç. Dr. Özgür Yılmaz’a, Dr. Öğretim Üyesi Oktay Karaman’a ve Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Başkaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

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