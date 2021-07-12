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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Emniyet Müdürü Aktaş’tan Giresun’a veda

İHA

İl Emniyet Müdürü Aktaş’tan Giresun’a veda

Giresun’da yaklaşık 4 yıldır görev yapan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından şehre veda etti.
Vatandaşın destek vermediği hiçbir güvenlik biriminin başarılı olamayacağını ve Giresun halkının her daim suç ve suçlularla mücadelede desteğini gördüklerini ifade eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, “Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz değerli Giresun halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Giresun için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki; polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Polisin her zaman vatandaşımızın yanında bulunmuş olması, vatandaşlarımızın da polisimize çalışmalarında destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Milis Yarbay Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Alparslan öncülüğünde Kuvayi Milliye’ye bağrından 42. Ve 47. Gönüllü Alayları çıkaran, kirazın anavatanı, fındığın başkenti bu güzel şehre, Çotanak armaya gönül vermiş YeşilBeyaz Giresunspor camiasına ve taraftarlarına, en kalbi duygu ve dileklerimle veda ederken görevim süresince maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, valilerimiz olmak üzere mülki erkana, milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, dost ve kardeş Jandarma Teşkilatımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığına, mahalli idarilerimizin başkan ve üyelerine, üniversitemize, kurum müdürlerimize, sivil toplum örgütlerimize, iş adamlarımıza, esnafımıza, meslek kuruluşlarımıza, yerel ve ulusal basın ve yayın kuruluşları mensuplarına ve hizmet etmekte onur duyduğumuz değerli Giresun halkına, birlikte görev ifa ettiğimiz fedakâr mesai arkadaşlarıma, şahsım ve ailem adına teşekkür ederken bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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