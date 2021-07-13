Giresun Belediyesi’nden içme suyu çalışması

Giresun Belediyesi tarafından şehirde içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmayla birlikte Uzuncakum mevkiinde uzun zamandır devam eden su sıkıntısı artık son bulacak. Bölgede projelendirilen bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu şebeke çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor ve kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor. Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme suyunu her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdüreceğiz” denildi.

Yıllardır yaşadıkları içme suyu sorununun çözüme kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren yöre sakinleri ise Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti.

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