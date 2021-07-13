Keleş: Kimseden çekinme lüksümüz yok



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Sezona zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçla başlayacağız. Galatasaray´ın gücüne saygı duyuyoruz, fakat kimseden çekinme lüksümüz yok" dedi.

Keleş, 2021-2022 sezonuna kendi sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı ile başlayacaklarını belirterek, yeni sezon fikstürünü değerlendirdi. Tüm takımlara başarılar dileyen Keleş, "2021-2022 futbol sezonunun pandemiden uzak, sakatlıksız, kazasız, belasız, Fair-Play çerçevesinde centilmence mücadelelerin yaşandığı, rekabetin üst seviyede olduğu ve bunun yanı sıra hak edenin kazandığı bir sezon olmasını temenni ediyorum" ifadesinde bulundu.

"GİRESUNSPOR'A YAKIŞIR BİR BAŞLANGIÇ YAPMA NİYETİNDEYİZ"

Keleş, Giresunspor olarak 44 yıl sonra Süper Lig´de mücadele edeceklerini ve sezonun ilk maçında kendi sahalarında Galatasaray ile karşı karşıya geleceklerini dile getirerek, "Galatasaray büyük bir camia, sezona zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçla başlayacağız. Galatasaray´ın gücüne saygı duyuyoruz fakat kimseden çekinme lüksümüz yok. Süper Lig´de zaten kolay maç yok. Kendi taraftarlarımızın önünde oynayacağımız sezonun ilk maçında sahadan güzel bir skorla ayrılmak ve 44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig´e Giresunspor´a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-07-13 22:00:37



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