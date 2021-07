Valilik: "Yaşanan sel mağduriyetinde can ve mal kaybı yaşanmamıştır"

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasiminde mahsur kalan 100 vatandaşın kurtarıldığı can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Giresun İli Yağlıdere ilçesinde Yağlıdere deresi üzerindeki menfezde meydana gelen taşkından dolayı yol araç ve yaya trafiği geçişine kapanmış, düğünde bulunan 100 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yağlıdere İlçesi Ahallı Mahallesinde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın mahsur kalmıştı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan törenin olduğu halı sahadan karayolundan uygun geçiş güzergahı kullanılarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesi yapılmış. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.

