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Doğu Karadeniz´de sağanak; mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

DHA

Doğu Karadeniz´de sağanak; mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GİRESUN, (DHA)DOĞU Karadeniz´de sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkınlar yaşandı. Giresun´da dün akşam bir halı sahada yapılan nişan sırasında yolun ulaşıma kapanması sonucu mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, ekiplerce tahliye edildi. Eşi ve çocuğu ile kurtarılan Ali Talıç, "Su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. Bizi Allah kurtardı" dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi´nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin´de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyeleri yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Giresun´un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası debisi yükselen dere nedeniyle halı sahaya giden yol kapandı. Halı sahada nişan yapan yaklaşık 100 kişi, mahsur kaldı. Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İş makineleri yardımıyla çekilen araçlar kurtarıldı. Ekipler, 100 kişiyi patika yoldan güvenli bölgeye tahliye etti.
VALİLİK: 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Giresun Valiliği´nden Yağlıdere ilçesi Ahallı Mahallesi´nde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle karşıdaki halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın mahsur kalmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan törenin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güven bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliye edilmiştir" denildi.
`SU DALGA GİBİ GELDİ´
Taşkında yolda araç içerisinde 3 yaşındaki çocuğu ve eşi ile mahsur kalan Ali Talıç, "Nişana geldik. `Hayırlı olsun´ dedikten sonra aracımıza bindik ve yola çıktık. Yağış vardı ama dere üzerinde bulunan yolda geçmeye engel olacak bir su yoktu. Önümde iki araç karşıya geçti. Benim geçtiğim esnada su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. 3 yaşında çocuğum ve eşim araçtaydı. Kendi imkanlarımızla araçtan çıkmaya çalıştık. Dere suyu göğsüme kadar geliyordu. Aracı da burada bulunan vatandaşların yardımı ile dere suyundan kurtarabildik. Ben geçen yıl Dereli´de de sel felaketi yaşadım. Yaşamayanın bunu anlaması mümkün değil. Aracımız kullanılmaz halde. Ama cana geleceğine mala gelsin. Bizi Allah kurtardı" diye konuştu.
`GELİN, DAMAT VE DAVETLİLER PATİKA YOLDAN TAHLİYE EDİLDİ´
Kız kardeşinin nişanını yaptıklarını belirten Bayram Akkaya, "Nişan başladıktan sonra yağmur şiddetini arttırdı. Arkadaşım beni aradı `Koş, selde kaldım´ dedi. Biz hemen koştuk. Yaklaşmayın, müdahale etmeyin dediler bize riskli olduğu için. Biz kendi imkanlarımızla araca halat bağladık. Halatı da belimize bağladık ve güç birliği ile aracı bulunduğu yerden çektik. Nişana katılanlar, gelin ve damat da halı sahanın hemen arkasında bulunan fındıklığın içerisindeki patika yoldan 150 metre dik yamaçtan çıkartılıp köy yolundan tahliye edildi" dedi.
`KÖPRÜ SELE GİTTİ, GEÇİCİ OLARAK YOL YAPTIK´
O anlara tanık olan Yunus Emre Kurun ise, "Dün çok yağmur yağdı. Barajın kapakları da açılmış suyu tutmamışlar, bir süredir arızaları da olduğu söyleniyor. Geçen yıl yaşanan sel felaketinden dolayı burada bulunan köprü yıkıldı. Bizim taş ocağımız var bu alanda. Biz geçici suretle kullanabilmek adına bu yolu yaptık. Arada bir bu yol derenin akış şiddeti artınca bozuluyor, biz yine tamir ediyoruz. Sonuçta burada bir işletmemiz var. Bu işletmenin yanı sıra burada bulunan halı sahaya ve civar köylere de ulaşım bu yolla sağlanıyor. Dün de birisi burada dereden aracı ile geçerken mahsur kalmış. Biz yine gece gelerek buradaki yolu onardık. Kullanılabilir hale getirdik" diye konuştu.
DERE YATAKLARINDAN `UZAK DURUN´ ÇAĞRISI
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Giresun, Trabzon ve Rize için `sarı kod´ uyarısında bulundu. Bu illerde yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan riski bulunduğuna dikkat çekilen uyarılarda, oluşabilecek ani sel baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Metrekareye yer yer 200 kilogramın üzerinde yağış düşmesinin beklendiği bölgede taşkın riski bulunan dere yataklarında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri de riskli bölgelerde görev aldı.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Yağlıdere Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-07-14 15:32:08

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