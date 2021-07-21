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Fındık yola indi Giresun'da 2021 yılı ürünü yaş fındık, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda satılmaya başlandı

İHA

Fındık yola indi Giresun'da 2021 yılı ürünü yaş fındık, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda satılmaya başlandı

Giresun'da 2021 yılı ürünü yaş fındık, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda satılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen fındık üreticileri henüz olgunlaşmaya başlayan fındığı Karadeniz Sahil yolu üzerine kurdukları tezgahlarda kilosu 30 liradan satmaya başladı.
Hava şartları nedeniyle değişiklik gösterse de genellikle Ağustos ayının ilk haftası başlayan hasat öncesi bazı üreticiler fındığı satışa sunmaya başladı. Serbest piyasada kuru fındık 23 TL'den satılırken, 2021 yılı yaş fındık ise 30 TL'den satışa sunuldu.
Geçen yıla oranla rekoltenin daha iyi olduğunu belirten Gül Emiroğlu, her yıl olduğu gibi hem tanıtım hem de ticaret amaçlı yol kenarında tezgah açtığını söyledi. Her yörenin kendi ürününü yol kenarlarında sattığını hatırlatan Emiroğlu, "Yaklaşık bir ton fındığımız olur son 3 yıldır kendi fındığımı yol kenarında kurduğumuz bu tezgahta satıyoruz. Aslında fındığın tam olgunlaşarak dalından dökülmesine biraz daha var ama bayram tatili nedeniyle gurbetçilerin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak süt fındık olarak satmaya başladık. Şuanda da olgunlaşıp kabuğundan ayrılabiliyor. Böyle daha karlı oluyor. Talaşlı halde 20 liradan, soyulmuş halde ise 30 liradan satıyoruz. Yeni sezon fındığın serbest piyasada da 30 liradan satılmasını bekliyoruz” dedi.

Daha az maliyet için yol kenarında satıyor
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyahat edenlerin fındığa gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Aziz Emiroğlu ise, “Yılın ilk fındığını satışa sunduk üreticiler olarak da kendi fiyatımızı kendimiz belirledik. Talaşlı olarak 20, soyulmuş halde ise 30 liradan satıyoruz, pahalı bulan da oluyor ucuz bulan da oluyor ama bizi şuan kurtaran fiyat soyulmuş halde 30 liradan satıyoruz. En azından maliyetimiz düşük olunca daha karlı. Fındık toplamadan tüccara gidene kadar maliyetli bir iş. En azından harmanda kurutmaydı, patozdu gibi maliyetleri daha aza indirebilmek için bahçemden toplayıp yol kenarında satıyorum. Yaklaşık bir ton civarında fındığım oluyor. Böylesi daha az maliyetli. Biz zahmetini çekiyoruz tüccar parasını kazanıyor. Böyle olmaktansa kendi fındığımı kendim pazarlıyorum. 2021 yılı ürününü de azar azar yol kenarında satmaya başladım” şeklinde konuştu.
Yol kenarından geçerken fındık alan müşteriler ise, "Fındığın başkenti olarak Giresun’dan geçerken fındık almadan geçmek olmazdı. Hem kaliteli hem de üreticiler kazansın yol kenarındaki üreticilere destek olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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