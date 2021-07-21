Yayladan dönen araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

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Giresun’un Güce ilçesinde yayladan dönen aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçbaşı Yaylasından Güce ilçesinde seyir halinde bulunan İdris K. idaresindeki 52 RD 017 plakalı kamyonet, Tepegediği mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazada aracın kasasında seyahat eden Helin Usta (15) olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Espiye ve Giresun’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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