Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti

Giresun’da offroad kulübü üyesi damat, düğün aracı olarak süslenen offroad aracını çekiciye yükleyerek düğüne gitti.
Giresun’da Çotanak OffRoad kulübü üyesi Öner Topçu, Hilal Yıldız ile hayatını birleştirdi. Öner Topçu’nun arkadaşları damada şaka yapıp düğün arabası olarak kullanılan offroad aracını bozdular. Daha sonra çekici çağırıp düğün arabası çekiciye yüklenerek düğünün yapılacağı alana çekici üzerinde götürüldü. Gelin arabası çekici üzerinde düğünün yapılacağı Espiye ilçesi Uluburun mevkiine kadar götürülürken, trafikte ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.