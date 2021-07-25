GZT Giresunspor, Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı. Yeşilbeyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarında ‘Ailemize hoş geldin’ paylaşımını yaparak yeni transferi 28 yaşındaki Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İngiltere takımlarından Sheffield Wednesday’de forma giyen Pelupessy, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sözleşme imzalayarak takımla birlikte kamp çalışmalarına katıldı.

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