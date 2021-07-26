Giresun Valiliği yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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Giresun’da valilik önündeki meydanda unutulan şüpheli valiz bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Giresun Valiliği önünde bulunan meydanda meydana geldi. Hükümet Konağının şehiriçi yolu yaya geçidi kenarına bırakılan valizi görenler polise şüpheli valiz ihbarında bulundu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehiriçi yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan valizden kıyafet çıktı. Patlatma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

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