Giresun’da AFAD Koordinasyon toplantısı yapıldı

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon toplantısında, Giresun ve çevresinde beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan toplantı saat 06:00’da AFAD Kriz Merkezinde vali yardımcıları ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Ünlü, son günlerde Doğu Karadeniz için peş peşe verilen meteorolojik uyarılar nedeniyle toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek ilgili kurumlar tarafından zamanında alanın tedbirler sayesine Giresun’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çekti. Vali Ünlü, sadece kurumların alacağı tedbirlerin yeterli olmayacağını ifade ederek vatandaşların da yapılan uyarılara ve uygulanan tedbirlere uymalarının önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Ünlü, “Özellikle önceki yağışlarda sıkıntı yaşanan dere yatakları ve menfezlerde DSİ, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz tarafından önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir. Geçişi acil olan köprüler ve menfezler bir kez daha elden geçirilerek bir kısmı yenilendi, bir kısmı da yenilenmeye devam ediyor. Yapılan uyarılarda dikkate alınarak bu tür çalışmalar devam eden yerlerde işçi ve iş makinası güvenliği açısından da gerekli tedbirlerin alınması için sorumlular uyarıldı. İklim değişiklikleri, küresel ısınma, arazi yapısındaki fiziki değişikliler, çarpık yapılaşma ve bilinçsiz tarım gibi etkenler nedeniyle yağışlar sonucunda bazı olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bölgemizde bu zamana kadar sık görmediğimiz miktarda ani ve şiddetli yağışlar görülmeye başlandı ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz gibi. Bu nedenle afetlerle mücadele etmeye alışkın olacağız. Bütün olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olacağız. Bu günkü uyarılarla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız ile birlikte teyakkuz halindeyiz. Oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri aldık, ilimizin genel durumunu yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız kritik noktalarda ve burada hazır durumda beklemektedir. İnşallah bugün ve bundan sonraki olumsuz hava şartlarında bir olumsuzluk yaşamayız” dedi.

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