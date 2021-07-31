Giresun’da fidan bağışı kampanyası başlatıldı

Giresun Valisi Enver Ünlü, ülke genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların tekrar yeşertilmesi için fidan bağışı çağrısında bulundu.

Son günlerde ülkenin çeşitli illerinde çıkan orman yangınları nedeniyle birçok ormanlık alan ve yerleşim yeri zarar gördü. Bu kapsamda Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEMVAK)’nın başlattığı fidan bağış kampanyasına Giresun’dan destek gelmeye başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Valiliği olarak kampanyaya 10 bin fidan bağışı ile destek verdi. Vali Ünlü, “Canımız yandı ama vatanımızı tekrar yeşerteceğiz! Giresun Valiliği olarak 10 Bin fidan ile başlangıç yapıyoruz. Haydi Giresun! 1 Fidan 10 TL” ifadelerini kullandı. Vali Ünlü, fidan bağışında bulunmak isteyenlerinde OGEMVAK’ın internet sitesinden veya cep telefonlarından SMS göndererek 1 fidan bağışında bulunabileceklerini belirtirken vakfın ilgili banka hesaplarına da bağış yapılabileceğini ifade etti.

Yağlıdere Belediyesi de kampanyaya 1000 fidan bağışlayarak destek verdi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, “Yağlıdere Belediyesi olarak Yağlıdereliler adına OGEM Vakfına 1000 fidan bağışında bulunduk. İmkânı olan tüm dostları dayanışma adına tanesi 10 TL’den bağışta bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor da Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı proje ile ‘Biz yeşil aşığız’ diyerek 1967 fidan bağışında bulundu.

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