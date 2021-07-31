Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girmek yasaklandı

Türkiye’nin dört bir tarafında orman yangınlarının yaşanmasının ardından Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ikinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanlarına, mesire yerlerine ve ormanlara girişler yasaklandı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde ülke genelinde artan orman yangılarının önüne geçmek ve tedbir amacıyla Valilik kararıyla; Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girişler yasaklanmıştır. Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanmıştır. Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, jandarma Komutanlığı personeli ve Emniyet Müdürlüğü personellerince müştereken sağlanacaktır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.” denildi.

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