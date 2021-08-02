Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

İHA

Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

Giresun’da sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler bahçeye girerek hasada başlarken, Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, hasada başlayan üreticilerin fındıkta alım fiyatlarının açıklanmasını beklediğini söyledi.
Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda hasat öncesi üreticilerin fındık fiyatının açıklanmasını beklediğini belirterek, “Bazı üreticiler hasada başlamış olsa da açıklanan 7 Ağustos tarihi için fındık üreticisi artık gün saymaktadır. Bu tarihten sonra Giresun ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üreticiler hasat için bahçeye girecek. Üretici beline sepetini takmadan fındık taban fiyatının açıklanması gerekir. Son iki yıldır olduğu gibi bu yılda müdahale alımı yapılacak mı, yapılacaksa taban fiyat ne açıklanacaktır üretici bilmek istiyor. Üretici belirsizlikle hasada başlamak istemiyor. Çünkü hasat sonrasında acil ihtiyaçtan dolayı pazara fındık indirmek zorunda kalan üreticiler yok pahasına fındığını satmak istemiyor. Asıl ihtiyaç sahipleri fındığını sattıktan sonra da açıklanan fiyatların birçok üretici için mağduriyet olduğunu geçmiş yıllarda çok gördük. Tekrar o mağduriyetlerin yaşanmaması için biran önce müdahale kurumunun ve taban fiyatın açıklanması gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel desteği
YEREL HABERLER Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel ...
Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa ...
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girmek ...
Giresun’da fidan bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Giresun’da fidan bağışı kampanyası başlatıldı
Kuş dilinin kullanıldığı Kuşköy turizme kazandırılıyor UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan “kuş dili”nin kullanıldığı Çanakçı’nın Kuşköy Köyü’de, yaklaşık 3 milyon liralık turizm projesinin ilk etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuş dilinin kullanıldığı Kuşköy turizme ...