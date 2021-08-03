Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Hakan Keleş: “Seyirci desteğiyle hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız” Kaptan Eren Tozlu: “Hem taraftarın hem de yönetimin ve futbolcuların yıllardır beklediği bir özlem var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Hakan Keleş: “Seyirci desteğiyle hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız” Kaptan Eren Tozlu: “Hem taraftarın hem de yönetimin ve futbolcuların yıllardır beklediği bir özlem var”

İHA

Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Hakan Keleş: “Seyirci desteğiyle hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız” Kaptan Eren Tozlu: “Hem taraftarın hem de yönetimin ve futbolcuların yıllardır beklediği bir özlem var”

Giresunspor, Erzurum’daki kamp sürecini tamamlayarak Giresun’daki tesislerinde Süper Lig’in ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray ile maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamlayarak Giresun’a döndü. Yeşilbeyazlı ekip Aksu mahallesindeki tesislerinde lig hazırlıklarına başladı. 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşayan Çotanaklar, 16 Ağustos’ta konuk edeceği Galatasaray karşılaşmasından puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Takımımızı fiziksel ve mental olarak hazırlamaya çalıştık. Tabii zaman zaman eksiklerimiz oldu. Ama bu hafta içerisinde yeni transferlerimiz geldiği zaman ligin ilk maçına hazır olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olmaya çalışacağız” dedi.

"Eminim taraftarımız da bu maçı sabırsızlıkla bekliyordur"
Süper Lig’in en iyi takımlarından biriyle mücadele edeceklerini belirten Keleş, seyirci desteğiyle birlikte puan ya da puanlar almak için uğraşacaklarını söyledi. Keleş, “Eminim taraftarımız da bu maçı sabırsızlıkla bekliyordur. Giresun halkı için çok önemli bir maç. Tahmin ediyorum tribünleri dolduracaklar. Bize tam desteklerini verecekler. Bizler de onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray Kulübü ligin en iyi ve en güçlü takımlarından bir tanesi. Lige erken başladılar. Avrupa kupalarında oynuyorlar. Fakat uzun bir yoldan gelecekler. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Seyirci desteğiyle ve saha avantajımızla iyi bir oyunla hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız” diye konuştu.

"4 ya da 4 oyuncu transfer edeceğiz"
Hakan Keleş, transfer çalışmalarını yakın bir zamanda tamamlayacaklarını ifade ederek 3 ya da 4 futbolcu daha transfer edeceklerini belirtti. Keleş, “Yaptığımız transferlerle öncelikle yaş sınırını düşürmek için uğraştık. Tabii tecrübeli oyuncular olacak aramızda. Alternatif bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Güçlü, sahada mücadele eden dinamik bir takım olacağız. Eksiklerimiz var. Zaman zaman kamp süreci boyunca aramıza katılan yaklaşık 8 tane oyuncu oldu. 3’ü yerli, 5’i yabancı. Bu arada 3 tane yabancı oyuncumuz gelecek. 34 tane transferle transferi kapatırız diye düşünüyorum. 15 gün süre boyunca Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz. İnanıyorum ki onlarda bizi en iyi şekilde destekleyecekler” ifadelerini kullandı.


Eren Tozlu: "Yaklaşık 44 yıl gibi bir özlem var"
Giresunspor’un kaptanı Eren Tozlu, 44 yıl aradan sonra büyük bir özlemin sonra erdiğini belirtti. Tozlu, “İlk maçı Galatasaray ile oynayacağız. Yaklaşık 44 yıl gibi bir özlem var. Hem taraftarın hem de yönetimin ve futbolcuların yıllardır beklediği bir özlem var. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Zor bir rakip. Türkiye’nin en güçlü rakiplerinden bir tanesi. Ama biz de kendi sahamızda oynayacağız. Yılların vermiş olduğu bir heyecan var. Az sayıda da olsa taraftarımızda içeri girecek. İnşallah taraftarımızla birlikte uzun zaman sonra buluşacağız zaten. İyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızı da uzun zaman sonra arkamıza alıp lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıştığı yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu ölen 3. kaptan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Acılı anne oğlunun ölümünden çalıştığı gemi şirketinin yetkililerini sorumlu tuttu
YEREL HABERLER Çalıştığı yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu ölen 3. ...
Üreticiler, fındık taban fiyatının açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Üreticiler, fındık taban fiyatının açıklanmasını ...
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti
YEREL HABERLER Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Ligin ses getiren ekiplerinden birisi olacağız
YEREL HABERLER Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Ligin ses getiren ...
Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını ...
Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel desteği
YEREL HABERLER Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel ...
Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa ...