GZT Giresunspor, Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı



GİRESUN,(DHA)Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GZT Giresunspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Adana Demirspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hamidou Traore'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore' ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Hoş geldin Hamidou Traore" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun DHA

2021-08-04 21:33:28



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