Giresunspor´da Diabete imzayı attı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor´dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate´yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giresunspor anlaşmaya vardığı Diabete ile sözleşme imzaladı. Forvet ve sağ açıkta oynayan Diabete´nin transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Trabzonspor´dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate´yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.
Öte yandan, Adıyaman 1954´ten defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile de 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilirken, kaleci Tolgahan Acar ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-08-06 18:52:19
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