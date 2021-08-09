Fenerbahçe, Giresun´da

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Mustafa KIRLAK / PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 20.00´de GZT Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun´a geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ligin başlamasına sayılı günler kala Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun´a geldi. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla İstanbul´dan Ordu-Giresun Havalimanı´na iniş yaptı. Kafileyi burada Fenerbahçeli taraftarlar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekindi. Fenerbahçe, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Maç saatine kadar otelde dinlenecek olacak sarı-lacivertliler, saat 18.00´de karşılaşmanın oynanacağı Giresun Çotanak Spor Kompleksi´ne hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanından çıkış görüntüleri

-Otele giriş görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Giresun / Piraziz Mustafa KIRLAK

2021-08-09 14:24:17



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