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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı

DHA

Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos´tan orta saha oyuncusu Younousse Sankhare´yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz  Panathinaikos takımından ortasaha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.
31 yaşındaki oyuncu, daha önce Paris Saint-Germain, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve son olarak Panathinaikos formalarını giymişti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-08-10 10:43:38

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