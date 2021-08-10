Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos´tan orta saha oyuncusu Younousse Sankhare´yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz Panathinaikos takımından ortasaha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, daha önce Paris Saint-Germain, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve son olarak Panathinaikos formalarını giymişti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-10 10:43:38



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