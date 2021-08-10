Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da, virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki Emine Öztürk (58) hayatını kaybetti, sürücü Dursun Ali Öztürk ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Dursun Ali Öztürk'ün kullandığı 28 AD 296 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Emine Öztürk, hayatını kaybederken, sürücü Dursun Ali Öztürk ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Emine Öztürk´ün cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-10 11:53:25



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