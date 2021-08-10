Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan minibüsteki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerindeki Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel yönetimindeki 67 ABE 245 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, ters dönen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Hakan KABAHASANOĞLU
2021-08-10 17:32:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.