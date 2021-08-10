Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan minibüsteki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerindeki Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel yönetimindeki 67 ABE 245 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, ters dönen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-10 17:32:48



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