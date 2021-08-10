Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Bulancak istikametine gitmekte olan Hanife Yüksel idaresindeki 67 ABE 245 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı minibüs Yalıköy kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 28 M 5327 plakalı minibüs sürücüsü Yusuf Korkmaz ile araçta yolcu olarak bulunan İrem A, Eylem G. ve Zekeriya K. yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.