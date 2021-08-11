Giresunspor, Eren ve Caner Hüseyin ile yollarını ayırıyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



GİRESUN, (DHA)Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma karara aldıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig´e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık ve kendilerine kulüp bulmaları için izin verdik. Konu ile ilgili gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Tolga SAĞLAM

2021-08-11 13:42:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.