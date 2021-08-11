Giresunspor, Eren ve Caner Hüseyin ile yollarını ayırıyor

GİRESUN, (DHA)Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma karara aldıklarını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig´e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık ve kendilerine kulüp bulmaları için izin verdik. Konu ile ilgili gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Tolga SAĞLAM
2021-08-11 13:42:39
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