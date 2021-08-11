Giresunspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

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Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Beşiktaş´tan ayrılan Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.GZT Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Yeşil beyazlı ekiple sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanda yer alan Umut Nayir için kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor´umuz Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Beşiktaş´ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki golcü, daha önce Bursaspor ve Hajduk Split'te kiralık olarak forma giymişti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-11 18:52:35



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