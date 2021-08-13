Serbest piyasada fındık fiyatı 26 liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık fiyatını Giresun kalite 27 lira olarak açıklamasının ardından serbest piyasada 23 lira civarında olan fiyatlarda artmaya başladı. Geçen hafta 23 ila 24 lira arasında seyreden fındık fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyat açıklamasının ardından 2 lira artışla 26 liraya yükseldi.

Henüz pazara fındık inmediğini ancak fındık fiyatlarının geçen haftaya göre yükselme eğiliminde bulunduğunu belirten Fındıkçı Ahmet Ergun, “Fındık fiyatının 27 lira olarak açıklanması serbest piyasada olumlu karşılık buldu. Bugün itibarıyla fındık fiyatları 26 liraya yükseldi. Geçen haftalarda ise fındık fiyatı 23 ila 24 lira arasında gidip geliyordu ama fındık fiyatının 27 lira açıklanmasının ardından 2 lira birden yükselerek 26 lira oldu. Şuanda pazara fındık inmiyor ama önümüzdeki haftalarda inmeye başlar. Fındığın randımanı ve kuruluğu fındık fiyatını yükselte bilir de düşüre bilirde. Bu tamamen fındığın randımanına bağlıdır. Ancak şunu ifade edebilirim ki serbest piyasada fındık fiyatı tam olarak fındık pazara inmeye başladığında netlik kazanacaktır” dedi.

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