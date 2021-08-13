Hakan Keleş: “Giresunlular, sadece Giresunspor’u tutmalılar” Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bu şehirde bazı şeylerin değişmesi lazım"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yeşilbeyazlı camianın kendilerine Süper Lig'de destek vermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Keleş, Giresunspor’un ve Giresun’un artık Süper Lig’de olduğunun altını çizerek, yeşil beyazlı camiayı ligde de başarıyla temsil etmek istediklerini ifade etti.

Giresunspor’un, Süper Lig mücadelesinde Giresun halkının desteklerinin çok önemli olacağına dikkat çeken Keleş, “Fenerbahçe ile oynadığımız hazırlık maçında yaşanan bazı olaylardan büyük üzüntü duyduk. Giresunspor’a karşı rakip takımları destekleyen bazı taraftarlar olduğunu gördük. Misafir olanlara sözümüz yok ancak Giresunlu olup da Giresunspor’u değil de başka takımları desteklemeyi doğru bulmuyorum” dedi.

Giresun halkını sadece Giresunspor’u desteklemeye davet eden Hakan Keleş, “Giresunlulardan ricam kendi takımlarına sahip çıkmaları ve Giresunspor’u tutmalarıdır. Çünkü Giresunspor artık Süper Lig’de ve tüm takımlar bizim rakibimizdir. Rakiplerimizi Giresun’da en iyi şekilde ağırlayalım ama maçlarda sadece Giresunspor’u destekleyelim. Çünkü futbolcularımız da tüm haberleri okuyorlar, sosyal medyayı takip ediyorlar, destek gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve bu destek onların başarılı olmasına yardımcı oluyor. Lütfen artık sadece kendi futbolcularımızı destekleyelim, onları motive edelim, Süper Lig’de olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Bunu Giresun halkından rica ediyorum” diye konuştu.

Galatasaray maçı hakkında da ise tecrübeli çalıştırıcı, “Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’deki ilk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizi pazartesi akşamı sahamızda ağırlayacağız. Öncelikle St. Johnstone'u deplasmanda 42 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kalan Galatasaray’ı aldığı galibiyetten ve ülke futboluna katkılarından dolayı kutluyorum, Avrupa kupalarında başarılarının devamını diliyorum. Lige dönecek olursak 44 yıl sonra kendi evimizde oynayacağımız Galatasaray maçında rakibimizi yenmek istiyoruz. Galatasaray’ın gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. Pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde sahaya kazanmak için çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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