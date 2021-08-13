Giresunspor, Galatasaray mesaisinde

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor’da, Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşilbeyazlılar, tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla, 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.45’te Çotanak Spor Kompleksi’nde oynayacakları sezonun birinci maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Galatasaray maçının oyun planı ve taktiği üzerinde çalıştılar. Tam kadro antrenman yapan Giresunspor’da, futbolcuların oldukça hırslı, istekli ve arzulu oldukları görüldü.

Gerçekleştirilen idmanı Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de yakından takip etti.

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