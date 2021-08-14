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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor sezona iyi başlamak istiyor

İHA

Giresunspor sezona iyi başlamak istiyor

Giresunspor Başkanvekili Muzaffer Aygün, pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacakları sezonun ilk maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Giresunspor olarak 44 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig’e, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Başkanvekili Muzaffer Aygün, kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi. Aygün, “Öncelikle yeni sezon tüm kulüplere ve camialara hayırlı uğurlu olsun. Giresunspor olarak biz sezona sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçıyla başlayacağız. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. Bu zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını tesislerimizde sürdürüyoruz. Takımımızda moraller yerinde, oyuncularımızın antrenmanlarda sergiledikleri olumlu tablo Galatasaray maçı öncesi bizleri sevindiriyor. Galatasaray’ı, Giresun’da en iyi şekilde ağırlayıp, sahada da Giresunspor’a yakışır üst düzey bir mücadele ve futbol sergileyerek 3 puana uzanan taraf olmak istiyoruz” dedi.
Transfer çalışmaları hakkında da önemli mesajlar veren Aygün, “Teknik direktörümüz Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sona yaklaştığımız isimler var. Aramıza her an yeni oyuncular katılabilir. Taraftarlarımız rahat olsunlar, takımımızda eksikliği hissedilen bölgelere gerekli takviyeleri yapacağız” diye konuştu.

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