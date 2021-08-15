Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı

Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait maden işletmesine silahlı baskın yapıp, çalışanları tehdit eden iki kişi jandarma tarafında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçede Koza Altın İşletme Maden A.Ş. ye ait işletmeye gece saatlerinde gelen silahlı kişiler çalışanları etkisiz hale getirerek, işletmenin faaliyetlerini durdurması yönünde tehditte bulundukları ileri sürüldü. Daha sonra jandarmanın başlattığı araştırma sonunda kimlikleri tespit edilen Z.A ve E.A. isimli kişi şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemeye tarafından tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.