Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı

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Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait maden işletmesine silahlı baskın yapıp, çalışanları tehdit eden iki kişi jandarma tarafında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede Koza Altın İşletme Maden A.Ş. ye ait işletmeye gece saatlerinde gelen silahlı kişiler çalışanları etkisiz hale getirerek, işletmenin faaliyetlerini durdurması yönünde tehditte bulundukları ileri sürüldü. Daha sonra jandarmanın başlattığı araştırma sonunda kimlikleri tespit edilen Z.A ve E.A. isimli kişi şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemeye tarafından tutuklandı.

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