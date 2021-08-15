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Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre transfer şekillenecek

DHA

Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre transfer şekillenecek


"Çok güzel bir tesadüf oldu"
"Önümüzdeki günlerde sponsorluklarla ilgili açıklama yapacağız"Hakan Karaahmet: Bu dostluğumuz devam edecekÖmer Yücel: umarım bu dostluk uzun yıllar devam ederSerhan TÜRK / GİRESUN, (DHA) Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor" dedi.
Süper Lig´in ilk haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda GZT Giresunspor´a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel; Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri onuruna Giresun´da yemek verdi. Geceye Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet de takıldı.
BURAK ELMAS: ÇOK GÜZEL BİR TESADÜF OLDU
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Çok güzel bir tesadüf oldu benim için. Giresunspor büyük bir başarı göstererek zorlu bir yarıştan sonra Süper Lig´e çıktı. Onlar Süper Lig'e çıktı, biz de yönetim olarak aynı dönem seçildik. Kurada da ilk deplasmandan Giresun deplasmanı oldu. Herhalde kan çekiyor. Çok güzel bir tesadüf oldu, çok mutluyuz, çok güzel karşılandık. Burası çok güzel bir şehir. Burayı çok seviyorum. Rahmetli, önemli teknik direktörümüz Jupp Derwall´in de gelmeyi çok sevdiği bir deplasmandı. Umarım bundan sonraki senelerde Süper Lig´de kalacaklardır. Süper Lig´de Galatasaray ve Giresun nice mücadeleler verecektir. Bize de sık sık gelme, dostlarımızı, akrabalarımız görme fırsatı doğacak. O bakımdan çok mutluyum. Bizi geldiğimiz andan itibaren hakikaten evimizde hissettiren tüm Giresunlulara; başta sayın başkana ve sayın Ömer Yücel´e, hepsine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULARIMIZ OLACAK, ONA GÖRE YENİ OYUNCULARIN ZAMANLAMASINA KARAR VERECEĞİZ"
Başkan Elmas, Galatasaray´ın transfer çalışmalarını hakkında ise "Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz. Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray´ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray´ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler" şeklinde konuştu.
Emre Taşdemir´in Giresunspor´a transferi hakkında gelen soruya ise Burak Elmas, "Transferler, süreçler bittiği zaman açıklarız. Süreçleri anlatsaydık zaten bizim bu görevde olmamamız lazım. Bu tür süreçleri bırakın biz götürelim, bir şey olduğunda paylaşırız" dedi.
Sponsorluklarla ilgili de konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, birkaç görüşmenin devam ettiğini ve 5-10 gün içinde açıklamalar yapacaklarını dile getirdi.
KARAAHMET: BU DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK
Giresun'a gelen tüm takımları aynı şekilde karşılayacaklarını ifade eden Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Futbol adına iki başkan beraberiz bu akşam, bu çok güzel. Bütün takımları böyle karşılayacağız. Herkes Giresun´da misafirperverliğimizi görecekler. Burak başkan hep Galatasaray Başkanlığı için adı anılan bir isimdi ve bu dönem nasip oldu. Kader ona bir cilve yaptı ve şehrinin takımını da Süper Lig´e getirdi. Yarın 90 dakika iyi mücadele edeceğiz iki takım. Bu dostluğumuz devam edecek. Bu çok önemli. Kendilerine `hoş geldin´ diyoruz. İnşallah tüm Türk futbol ailesine güzel bir maç izletiriz. İyi olan kazansın" diye konuştu.
YÜCEL: UMARIM BU DOSTLUK UZUN YILLAR DEVAM EDER
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel ise açıklamasında şunları söyledi:
"44 yıl aradan sonra Süper Lig´de Giresunspor. Tabii benim yaşım müsait değil, 44 yıl öncesini görmedim ama görenlerden dinliyorum Giresunspor´un yapmış olduğu başarıları. Büyük takımları yenmiş. Bilemiyorum yarın maç ne olur, nasıl bir durum olur. Ben onur duyuyorum Galatasaray başkanı Giresunlu, memleketine geldi. Bu sahada rekabet olacak, fair-play ölçüsünde olacak. Umarım ki Giresun ve Galatasaray kardeşliği bundan sonra uzun yıllar devam edecektir. Ben buna inanıyorum. İnşallah iyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Giresun Serhan TÜRK
2021-08-15 21:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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