Çekdar Orhan, Giresunspor’da

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Giresunspor, Akhisarspor’dan Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeşilbeyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz Akhisarspor takımından orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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