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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor’da kupa töreni yapıldı

İHA

Giresunspor’da kupa töreni yapıldı

Giresunspor’un Galatasaray ile oynadığı Süper Lig 1. hafta mücadelesi öncesinde kupa töreni düzenlendi.
Geçen sezon TFF 1. Lig’de tarihi bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Çotanaklar, şampiyonluk kupasını bu akşam taraftarları önünde havaya kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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