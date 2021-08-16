Giresunspor’da kupa töreni yapıldı

Giresunspor’un Galatasaray ile oynadığı Süper Lig 1. hafta mücadelesi öncesinde kupa töreni düzenlendi.
Geçen sezon TFF 1. Lig’de tarihi bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Çotanaklar, şampiyonluk kupasını bu akşam taraftarları önünde havaya kaldırdı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.