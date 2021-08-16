Giresunspor’da kupa töreni yapıldı

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Giresunspor’un Galatasaray ile oynadığı Süper Lig 1. hafta mücadelesi öncesinde kupa töreni düzenlendi.

Geçen sezon TFF 1. Lig’de tarihi bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Çotanaklar, şampiyonluk kupasını bu akşam taraftarları önünde havaya kaldırdı.

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