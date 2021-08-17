GZT Giresunspor - Galatasaray: 0-2

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Mustafa KIRLAK Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

GZT GİRESUNSPOR: OkanHüsamettin, Zeki, Pelupessy, Sergio, Balde, Sankhare (Dk. 45 Traore), Bacelar, Flavio, Alexis, Hayrullah (Dk. 80 Umut)

GALATASARAY: MusleraSacha Boey, Luyindama, Marcao Teixeira, Van Aanholt, Taylan (Dk. 65 Alpaslan), Berkan, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda), Kerem (Dk. 65 Emre Kılınç),Diagne (Dk.80 Falcao)

GOLLER: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (P) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Taylan, Luyindama (Galatasaray)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Hüsamettin (Giresunspor) Dk. 63 Marcao (Galatasaray)Süper Lig´in 1´inci haftasında Galatasaray, konuk olduğu GZT Giresunspor´u 2-0 mağlup etti.

31'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Diagne, topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.

38'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Boey ceza sahasına girerken Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca Erkan Özdamar, beyaz noktayı gösterdi.

40'ıncı dakikada Diagne'nin penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Savunma arkasına sarkan Diage, kaleciyle karşı karşıya durumdayken Hüsamettin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalkarken, hakem Erkan Özdamar VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada Cicaldau'nun penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

60'ıncı dakikada Marcao ile takım arkadaşı Kerem arasında tartışma yaşandı. Takım arkadaşına vuran Marcao, VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

90'ıncı dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-17 00:20:22



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