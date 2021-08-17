Kaymakam Atıcı bu kez de Bozkurt’ta görevlendirildi

Elazığ depreminde gösterdiği üstün performansla adını duyuran ve Dereli’de meydana gelen sel felaketinin ardından Dereli’ye görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu Bozkurt Kaymakamlığına görevlendirildi.

Erzincan Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli’de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı afetler konusundaki tecrübeli yönetiminin ardından bu kez de Bozkurt Kaymakamlığına görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulaması yapıldığı belirtildi.

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