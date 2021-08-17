Hakan Keleş: “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” GZT Giresunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” GZT Giresunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Hakan Keleş: “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” GZT Giresunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile oynadığı maçtan mağlup ayrılan GZT Giresunspor, 21 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına Giresunspor tesislerinde başladı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanla ilgili, “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” dedi.
Kasımpaşa maçı ile Galatasaray maçını telafi etmek istediklerini belirten Keleş, “Lige iyi başlamak istiyorduk. Ama eksiklerimiz var tabii ki. Galatasaray bu ligin güçlü takımlarından biri. Fakat iyi mücadele ettiğimizi ve takımın oyununun günden güne düzeldiğini görüyorum. İyi bir takım olacağız. Coşkulu ve dinamik bir takım olmaya çalışıyoruz. İyi bir görüntü verdik ama oyundan memnunun, sonuçtan değilim. Önümüzde şimdi Kasımpaşa maçı var. Eksiklerimiz var ama 23 transfer daha geliyor. Onlarla beraber Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz. Umarım deplasmandan iyi bir sonuçla döneriz” diye konuştu.
Yakın bir zamanda transferi tamamlayıp tam kadro olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Keleş, “Şu an ofansif bölgede eksiklerimiz var. Bugün Doukara ve iki tane de kenar oyuncusuyla anlaşacağız. Bir de sol bek ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olarak transferi bitirmiş oluruz” diye konuştu.
Emre Taşdemir transferinde sona yaklaşıldığı belirten Keleş, “Emre Taşdemir’i istiyorum. İlgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Rizespor ile ilgili, onlar da çözülüyor. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde aramıza katılır diye düşünüyorum. Uzun zamandır istediğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşacak gibi. Yüzde oranı arttı. İnşallah bir an önce aramıza katılır” ifadelerini kullandı.

Okan Kocuk:
Süper Lig’de yeni bir takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini belirten kaleci Okan Kocuk, “Bu sezon tabii ki ligde kalmak istiyoruz. Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Önemli olan bu sene ligde kalıcı olmak. Biz de bunu başarmayı hedefliyoruz inşallah. Bunu sahada belli bölümlerde gösterdik diyebilirim. Eksik kalmamız tabii ki bizi etkiledi. Galatasaray’a karşı oynuyorsunuz. 10 kişi kalırsanız zorlanırsınız. 11’e 11 başa baş giden bir oyun vardı aslında gole kadar. Golden sonra işler biraz daha onların tarafına geçti. Ama takım olarak saha içinde iyi bir mücadele verdiğimiz düşünüyorum. Yeni bir takım olmamıza rağmen benimle birlikte 8 arkadaşımız yeniydi. Gelecek maçlar için iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Hayrullah Bilazer: "Hedefimiz ilk başta kalıcı olmak"
Hayrullah Bilazer ise hedefinin uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etmek olduğunu belirtti. Bilazer, “Hedefimiz ilk başta kalıcı olmak, bu çok önemli. Örnekleri var. Lige yeni çıkıp lige kalamayan takımlar hep sıkıntı yaşamıştır. Hedefimiz ilk başta bu ligde kalıcı olmak. Sonra bu ligde farklı işler yapmak. İyi oyun, iyi mücadele, Giresunspor formasını en iyi şekilde taşımak hedefimiz. Her oyuncunun hayali Süper Lig’de oynamaktır. Allah bana bu sene nasip etti. Dünkü oynanan maçta kendi mevkiimde elimden geleni yapmaya çalıştım. Hedefim Süper Lig’de uzun yıllar kalıcı olmak. Giresunspor formasıyla başarılı olmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaahmet'ten borç açıklaması
YEREL HABERLER Karaahmet'ten borç açıklaması
Giresunspor, Doukara'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Giresunspor, Doukara'yı kadrosuna kattı
Kaymakam Atıcı bu kez de Bozkurt’ta görevlendirildi
YEREL HABERLER Kaymakam Atıcı bu kez de Bozkurt’ta görevlendirildi
Başkan Şenlikoğlu’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Şenlikoğlu’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Fatih Terim: “Yapılması gereken neyse onu yapacağız”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Yapılması gereken neyse onu yapacağız”
GZT Giresunspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Galatasaray maçının ardından
Hakan Karaahmet: "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak”
YEREL HABERLER Hakan Karaahmet: "Giresunspor ilerleyen günlerde ...
Hakan Keleş: “Kazanmak istiyorduk, olmadı”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Kazanmak istiyorduk, olmadı”
GZT Giresunspor - Galatasaray: 0-2
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Galatasaray: 0-2
GZT Giresunspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç ...
Marcao, takım arkadaşını yumrukladı
YEREL HABERLER Marcao, takım arkadaşını yumrukladı
GZT Giresunspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
GZT Giresunspor-Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor-Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Giresunspor’da kupa töreni yapıldı
YEREL HABERLER Giresunspor’da kupa töreni yapıldı
Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar
YEREL HABERLER Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere ...
Bulancak Belediyesi’nden sel bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Bulancak Belediyesi’nden sel bölgesine yardım eli
Çekdar Orhan, Giresunspor’da
YEREL HABERLER Çekdar Orhan, Giresunspor’da
Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı
Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre transfer şekillenecek
YEREL HABERLER Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre ...
Giresunspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Giresunspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.