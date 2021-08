Hakan Keleş: “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” GZT Giresunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile oynadığı maçtan mağlup ayrılan GZT Giresunspor, 21 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına Giresunspor tesislerinde başladı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanla ilgili, “Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz” dedi.

Kasımpaşa maçı ile Galatasaray maçını telafi etmek istediklerini belirten Keleş, “Lige iyi başlamak istiyorduk. Ama eksiklerimiz var tabii ki. Galatasaray bu ligin güçlü takımlarından biri. Fakat iyi mücadele ettiğimizi ve takımın oyununun günden güne düzeldiğini görüyorum. İyi bir takım olacağız. Coşkulu ve dinamik bir takım olmaya çalışıyoruz. İyi bir görüntü verdik ama oyundan memnunun, sonuçtan değilim. Önümüzde şimdi Kasımpaşa maçı var. Eksiklerimiz var ama 23 transfer daha geliyor. Onlarla beraber Galatasaray maçını telafi etmek istiyoruz. Umarım deplasmandan iyi bir sonuçla döneriz” diye konuştu.

Yakın bir zamanda transferi tamamlayıp tam kadro olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Keleş, “Şu an ofansif bölgede eksiklerimiz var. Bugün Doukara ve iki tane de kenar oyuncusuyla anlaşacağız. Bir de sol bek ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olarak transferi bitirmiş oluruz” diye konuştu.

Emre Taşdemir transferinde sona yaklaşıldığı belirten Keleş, “Emre Taşdemir’i istiyorum. İlgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Rizespor ile ilgili, onlar da çözülüyor. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde aramıza katılır diye düşünüyorum. Uzun zamandır istediğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşacak gibi. Yüzde oranı arttı. İnşallah bir an önce aramıza katılır” ifadelerini kullandı.



Okan Kocuk:

Süper Lig’de yeni bir takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini belirten kaleci Okan Kocuk, “Bu sezon tabii ki ligde kalmak istiyoruz. Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Önemli olan bu sene ligde kalıcı olmak. Biz de bunu başarmayı hedefliyoruz inşallah. Bunu sahada belli bölümlerde gösterdik diyebilirim. Eksik kalmamız tabii ki bizi etkiledi. Galatasaray’a karşı oynuyorsunuz. 10 kişi kalırsanız zorlanırsınız. 11’e 11 başa baş giden bir oyun vardı aslında gole kadar. Golden sonra işler biraz daha onların tarafına geçti. Ama takım olarak saha içinde iyi bir mücadele verdiğimiz düşünüyorum. Yeni bir takım olmamıza rağmen benimle birlikte 8 arkadaşımız yeniydi. Gelecek maçlar için iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.



Hayrullah Bilazer: "Hedefimiz ilk başta kalıcı olmak"

Hayrullah Bilazer ise hedefinin uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etmek olduğunu belirtti. Bilazer, “Hedefimiz ilk başta kalıcı olmak, bu çok önemli. Örnekleri var. Lige yeni çıkıp lige kalamayan takımlar hep sıkıntı yaşamıştır. Hedefimiz ilk başta bu ligde kalıcı olmak. Sonra bu ligde farklı işler yapmak. İyi oyun, iyi mücadele, Giresunspor formasını en iyi şekilde taşımak hedefimiz. Her oyuncunun hayali Süper Lig’de oynamaktır. Allah bana bu sene nasip etti. Dünkü oynanan maçta kendi mevkiimde elimden geleni yapmaya çalıştım. Hedefim Süper Lig’de uzun yıllar kalıcı olmak. Giresunspor formasıyla başarılı olmak” dedi.

