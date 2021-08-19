Giresun’da jandarma trafik ekipleri motoru alev alan araca müdahale ederek söndürdüler

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Giresun’da jandarma trafik ekipleri motor kısmı alev alan otomobile müdahale ederek söndürdüler.

Giresun’un Espiye ilçesinde Ericek köy yolu üzerinde devriye görevi yapan Espiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Boncuklu mahallesi istikametinde devam ederken önce motor kısmı patlayan daha sonra alev alan otomobili gördü. Trafik ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araçlarda bulunan yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale ederek yanığını söndürdüler. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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