THK Giresun Şubesi tarafından model uçak eğitimi veriliyor

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde Türk Hava Kurumu Giresun Şubesi tarafından Model Uçak Eğitimi kursuna katılan öğrencilere eğitim veriliyor.

Model Uçak Eğitimi kursuna katılan öğrenciler, eğitmen Yavuz Kemal Aksoy tarafından model uçak yapımının başlangıç modeli olan ‘Ata Model’ ile eğitime başlarken eğitimlerin 27 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Kursa katılan öğrencilere eğitimin sonunda Türk Hava Kurumu onaylı sertifika verilecek.

Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanı Eyüp Çiftçi yaptığı açıklamada, “THK'nın kuruluş amacının göklere hâkim olma bilincinden hareketle, şubemiz olarak gençlere uçak ve havacılık sevgisini kazandırmak için harekete geçen Giresun Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle ilgili girişimini kurumumuz olarak canı gönülden kutluyoruz. Bundan sonra da ilimizde yapılacak diğer havacılık faaliyetlerinde her zaman yardımcı olacağımızı görev olarak bildirerek model uçak kursu düzenleme faaliyetlerinde başta Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu olmak üzere bizi harekete geçiren Çocuk Birimimiz Koordinatörlüğüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitmen Yavuz Kemal Aksoy ise, “Pandemi sebebiyle okullarından uzak kalan öğrencilerimizle yeniden buluşmak bizleri sevindirdi. Model uçak eğitiminde bizleri öğrencilerimizle buluşturan Giresun Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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