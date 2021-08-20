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Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde eşini kaybeden Serap Cantürk, çocuklarına hem anne hem de babalık yapıyor

İHA

Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde eşini kaybeden Serap Cantürk, çocuklarına hem anne hem de babalık yapıyor

Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde eşini kaybeden Serap Cantürk, çocuklarına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor.
Giresun’da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5’i jandarma, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamadı. Yaşanan sel afetinde kayıp olan ve hala bulunamayanlardan birisi olan Umut Cantürk’ün eşi Serap Cantürk, eşini kaybetmek kadar, bir mezara dahi sahip olamamanın da acı olduğunu söyledi.
O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, “Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşimde çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve “yoldayım geliyorum” dedi. Bir süre sonra tekrara aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bu arada gazeteci olduğum için birçok yerden can ve mal kayıpları ihbarları geliyordu. Ben de bir tarafta bu ihbarlarla ilgilenirken, diğer taraftan da eşime ulaşmaya çalışıyordum. Sonra jandarma AFAD ekiplerine eşimin kayıp olduğunu ve en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledim. Yapılan aramalarda eşimin hurdaya dönmüş aracına ulaştık ve acı gerçekle yüzleşmiş olduk. Aradan bir yıl geçti hala kendisine ulaşamadık” dedi.

“Hem anne hem baba olmak zor”
Bir kadın olarak eşinin ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Cantürk, “Acı gerçekle yüzleşmemizin ardından bir şok yaşadık. Yaşanan ilk şok sonra acıya dönüşüyor. Eğer acı tek başına bir kadın olarak kalmışsanız zamanla mücadeleye dönüşüyor. Eşim varken de bir mücadelem vardı ama şimdi hem anne hem de baba olmanın verdiği bir mücadeleye dönüştü. İki çocuk annesiyim ve tek başımayım. Tek isteğim çocuklarımı vatana millete faydalı birer birey olarak yetiştirebilmektir. Eşimin evdeki yokluğuna alışmak kolay değil, ama bu acı kaybı kabullenmek zorunda kalıyorsun” dedi.

Bir arama daha yapılacak,
Eşini kaybetmek kadar, bir mezarına sahip olamamanın da verdiği üzüntü olduğunu ifade eden Cantürk, “Ölümün yüzü soğuk ve mezar hazin bir şey ama bazen üzüntünüzü hafifletme noktasında bir nimet olduğunu görüyorsunuz. Bir yıl içerisinde bayramlar oldu mezar ziyaretleri yapıldı ama eşimin çocuklarımla ziyaret edeceğim bir mezarı dahi olmadı. İşte bu anlamda başına gidip bir dua okuyabilmek için mezar bir nimetmiş bunu anladım. AFAD kayıplarımız için bir arama daha yapacak. Bu aramanın ardından eşim için içerisi boşta olsa mezar taşında ismi yazılı bir mezar yapmak istiyoruz. Çocuklarımla birlikte başına gideceğimiz bir mezarı olsun istiyoruz” dedi.

5’i jandarma 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi ise bulunamadı
Giresun’da 22 Ağustos 2020 Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, sel, heyelan ve su baskınları yaşanmıştı.
Yaşanan sel afeti sonrasında 5’i asker, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 4 kişi ise kaybolmuştu. Yapılan aramalara rağmen TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’nda kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut, Çaldağ beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk bulunamadı.

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