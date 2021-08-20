Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü

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Gülşen MUTLU/ ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Şebinkarahisar ilçesinde, ambulansla kafa kafaya çarpışan taksinin sürücüsü Selim Cağcağ (31), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Alucra-Şebinkarahisar kara yolu, Peksimettepe mevkisinde meydana geldi. Giresun istikametine giden Mehmet Y. idaresindeki 28 AAJ 462 plakalı ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selim Cağcağ´ın kullandığı 28 T 7007 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Selim Cağcağ, hayatını kaybederken, devrilen ambulanstaki sürücü ve 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Cağcağ´ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hafif yaralanan sağlık çalışanları da, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar GİRESUN-DHA

2021-08-20 12:50:40



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